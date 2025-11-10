  1. Clienti privati
Dal 14 dicembre AutoPostale non venderà più biglietti sugli autobus nei Grigioni

SDA

10.11.2025 - 10:48

In Val Bregaglia e a Davos già oggi non vengono più venduti biglietti a bordo di AutoPostale. A partire da dicembre sarà una realtà in tutto il Canton Grigioni. (immagine d'archivio)
In Val Bregaglia e a Davos già oggi non vengono più venduti biglietti a bordo di AutoPostale. A partire da dicembre sarà una realtà in tutto il Canton Grigioni. (immagine d'archivio)
Keystone

A partire dal 14 dicembre i passeggeri grigionesi di AutoPostale non potranno più comperare i biglietti a bordo. I viaggiatori li potranno acquistare in via digitale. Questo cambiamento rende il Canton Grigioni un'eccezione a livello svizzero.

Keystone-SDA

10.11.2025, 10:48

10.11.2025, 10:53

Alle fermate e sui veicoli saranno disponibili dei distributori automatici, che permetteranno di pagare il biglietto con carte di pagamento o prepagate. Il ticket sarà poi caricato direttamente sulla carta.

I biglietti potranno continuare ad essere acquistati anche tramite l'app delle FFS e altri punti vendita digitali. Per i passeggeri che non hanno ancora familiarità con il nuovo sistema sarà possibile ancora comperare un biglietto dal conducente fino a marzo 2026.

Più stabilità e più puntualità

L'azienda annota i vantaggi di questo cambiamento. «La fine della vendita dei biglietti da parte del personale di bordo garantisce una maggiore stabilità. Gli autisti non perdono più tempo nella vendita dei biglietti e possono rispettare meglio gli orari. Ciò va a vantaggio dei viaggiatori che devono prendere le coincidenze», scrive AutoPostale.

In Val Bregaglia e a Davos già ora il personale di AutoPostale non vende più biglietti a bordo.

Situazione nel resto della Svizzera

Secondo il portavoce di AutoPostale, i Grigioni rappresentano un'eccezione: finora solo la Comunità dei trasporti di Zurigo (ZVV) ha un regolamento simile. Anche in questo caso i passeggeri non comperano più i biglietti dal personale. A differenza dei Grigioni non sono però presenti mini-biglietterie, ma solo punti vendita digitali.

Nel Canton Ticino, AutoPostale vuole introdurre un regolamento simile a quello dei Grigioni entro la fine del 2026, ha confermato il portavoce. Otto aziende di trasporto vogliono acquistare congiuntamente distributori automatici di biglietti e quindi rinunciare alla vendita di biglietti sugli autobus.

