Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana

A causa della pioggia cadute in queste ore, vi è stato uno smottamento nel Grigione italiano che ha costretto alla chiusura temporanea, poco prima delle 13, in entrambe le direzioni, dell'autostrada A13 tra San Bernardino e Pian San Giacomo.

Lo comunica il Touring Club Svizzero sul proprio portale e attraverso i suoi social.

#A13 - Bellinzona - S. Bernardino - tra Pian San Giacomo e San Bernardino in entrambe le direzioni problemi di traffico, smottamenti, corsia bloccata, carreggiata ridotta a una corsia — TCSBernardino_i (@TCSBernardino_i) August 28, 2025

La frana ha bloccato, come si legge, una corsia riducendo lo spazio di circolazione dei veicoli.

Interrogata in proposito dal quotidiano regionale Südostschweiz, la portavoce delle forze dell'ordine grigionesi Anita Senti riferisce che «polizia, Ufficio tecnico e Ufficio foreste e pericoli naturali sono intervenuti sul posto. Al momento sulla strada sono finiti solo acqua e alcuni sassi».

Si proseguirà con la sorveglianza. Per motivi di sicurezza, durante la notte rimane in vigore il divieto di sorpasso su quel tratto di strada.

Per l'insieme del Cantone, Senti descrive la situazione attuale come «tranquilla». Finora non è a conoscenza di interventi per cantine allagate o strade danneggiate.

Resta l'allerta di grado 5 (su 5) per le piogge

Sin da ieri, tenuto conto delle intense precipitazioni in particolare a sud delle Alpi e nelle Alpi orientali, MeteoSvizzera ha emesso degli allarmi.

Stando al suo ultimo bollettino sui pericoli naturali, pubblicato alle 11.00, per le regioni comprese, da ovest a est, tra Val Medel (versante settentrionale del passo del Lucomagno) e Bivio (versante settentrionale del passo dello Julier) passando per il Rheinwald (immediatamente a nord del passo del San Bernardino) vige un'allerta di grado 5 (su 5) per le piogge.

Sempre per le precipitazioni il livello è 4 per il Moesano e altre regioni retiche, tra cui St. Moritz, in Engadina Alta.

Prolungata l'allerta meteo in Ticino

E sempre MeteoSvizzera, che già stamattina aveva fatto un primo bilancio delle precipitazioni della nottata per quanto riguarda il Ticino, intorno alle 14.30 ha fornito un nuovo aggiornamento sulla situazione meteo.

Nel dettaglio, ha comunicato che a Mosogno, in Valle Onsernone, dove già nella notte era caduta più pioggia, sono già stati registrati ben 200 mm di acqua. A seguire si piazza Cevio, in Valle Maggia, dove i millimetri sono 140.

E sempre gli esperti precisano che l'allerta maltempo è stata prolungata fino alle 6 di venerdì mattina a causa dei rovesci e dei temporali attesi in serata e nella notte, dopo una tregua nel tardo pomeriggio di oggi.