Il rendering della futura foce del Cassarate DT

È terminata la consultazione del progetto definitivo per la sistemazione del fiume Cassarate nel tratto che da Cornaredo arriva alla foce nel cuore cittadino di Lugano.

Il Dipartimento del territorio informa che i rappresentanti del Cantone e dei Dicasteri della Città interessati si sono incontrati per un allineamento in vista dell’avvio delle prossime fasi. Dagli approfondimenti compiuti è emerso che l’adeguamento della sicurezza dai pericoli naturali e dalle piene e le opportunità di valorizzazione del corso d’acqua in città per la biodiversità e per la fruizione sono confermate. «Si prosegue, pertanto, in modo coordinato e condiviso», informa la nota.