Vista della sede centrale della società energetica svizzera Repower, a Poschiavo. Keystone

I lavori per la nuova centrale idroelettrica di Repower a Miralago, in Valposchiavo, sono a metà strada.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, l’investimento complessivo è di 45 milioni di franchi e risponde a un duplice obiettivo: adeguarsi alle normative svizzere in materia ambientale e garantire la continuità operativa della centrale di Campocologno. Ogni giorno sul posto sono impegnate tra le 20 e le 30 persone.

Il progetto include la realizzazione di un bacino artificiale e di strutture dedicate al passaggio dei pesci. Per proteggere la fauna acquatica, la presa d’acqua sarà inoltre dotata di una rete elettrificata che genera un campo magnetico a bassa intensità: una soluzione innocua, ma sufficiente a tenere lontani i pesci dalle condotte.

La conclusione dei lavori è prevista per il 2028.