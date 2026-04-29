Conti MendrisioMendrisio chiude il consuntivo 2025 con un avanzo di quasi un milione
Swisstxt
29.4.2026 - 16:19
La città di Mendrisio in sede di consuntivo incassa il quarto risultato positivo consecutivo.
Redazione blue News
29.04.2026, 16:19
29.04.2026, 17:02
Swisstxt
Il Comune, come rende noto la RSI oggi, mercoledì, ha infatti chiuso il 2025 con un avanzo d’esercizio di 0,8 milioni di franchi.
Il dato segna un sensibile miglioramento rispetto alle stime di preventivo, che preconizzavano invece una perdita di 2,3 milioni.
Il buon risultato, si legge in una nota, è da ricondurre da un lato «al contenimento delle spese direttamente legate all’autonomia comunale», dall'altro a entrate straordinarie segnatamente «legate alle sopravvenienze d’imposta e alle imposte alla fonte».