Immagine d'illustrazione Tipress

Una donna è stata arrestata di recente per presunte irregolarità ai danni dell’IVA.

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che si tratta di una 54enne italiana, domiciliata nel Luganese, la quale è stata attiva in passato come contabile per una società di servizi facente parte di un gruppo internazionale con sede nella regione.

La donna è sospettata di avere falsificato i rendiconti IVA inoltrati all'Amministrazione federale delle contribuzioni allo scopo di ottenere il versamento - a titolo di crediti d'imposta - di oltre 9 milioni di franchi non realmente dovuti.

Gli illeciti, si legge nel comunica stampa, si sarebbero svolti su un arco di più anni.

Parallelamente ai primi interrogatori, si è proceduto con l'acquisizione di diversa documentazione bancaria e contabile (ora oggetto di approfondimenti).

Le ipotesi di reato sono di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio di denaro.

Al vaglio vi è anche la posizione di una seconda persona. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Francesca Nicora.