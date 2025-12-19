Avvicendamento ai verticiLa piena direzione di Lugano Airport va a Christian Castelli
Christian Castelli, attuale direttore operativo, assumerà la piena gestione di Lugano Airport dal 1° gennaio 2026. Lo ha annunciato venerdì il Municipio di Lugano, citando il «momento di transizione delicato» dello scalo.
Castelli gestirà l'esercizio, il personale e le relazioni con UFAC, partner e clienti. L'attuale direttore Davide Pedrioli diventerà consulente strategico del Municipio per i dossier istituzionali principali.
La decisione giunge mentre sono in corso importanti pratiche, tra cui il rinnovo della concessione federale e l'aggiornamento del master plan.
Nel 2025 c'è stata una crescita di voli e fatturato dell'aeroporto luganese.