Avvicendamento ai vertici La piena direzione di Lugano Airport va a Christian Castelli

Swisstxt

19.12.2025 - 12:26

Christian Castelli
Christian Castelli
Tipress

Christian Castelli, attuale direttore operativo, assumerà la piena gestione di Lugano Airport dal 1° gennaio 2026. Lo ha annunciato venerdì il Municipio di Lugano, citando il «momento di transizione delicato» dello scalo.

SwissTXT

19.12.2025, 12:26

19.12.2025, 12:55

Castelli gestirà l'esercizio, il personale e le relazioni con UFAC, partner e clienti. L'attuale direttore Davide Pedrioli diventerà consulente strategico del Municipio per i dossier istituzionali principali.

La decisione giunge mentre sono in corso importanti pratiche, tra cui il rinnovo della concessione federale e l'aggiornamento del master plan.

Nel 2025 c'è stata una crescita di voli e fatturato dell'aeroporto luganese.

