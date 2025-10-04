Immagine simbolica. ©Ti-Press/Carlo Reguzzi

Come riporta la RSI, da luglio una badante rumena è in carcere perché si sospetta che abbia sottratto del denaro a un'anziana per cui lavorava nel Luganese. L'inchiesta avviata nei confronti della donna è stata chiusa dal procuratore pubblico Daniele Galliano e si prospetta il rinvio a giudizio.

Red / SwissTXT Tessa Morgantini

La 56enne, dal 2022, avrebbe usato più volte la carta dell'anziana per effettuare prelevamenti. La Posta si è accorta dell'anomalia e ha avvertito i parenti della donna. Questo ha portato, ricorda l'emittente di Comano, all'arresto.

La badante ha confessato di aver sottratto il denaro, si tratterebbe di circa 100'000 franchi. Dovrà quindi rispondere di appropriazione indebita, truffa e riciclaggio, accuse che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti, per un'altra situazione, di infrazione alla legge federale sull'AVS e di appropriazione indebita di imposte alla fonte.