A Bellinzona i tuffi in piscina costeranno un po’ di più. La Città ha infatti annunciato venerdì un adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2025, delle tariffe per Bagno pubblico (oggetto di ingenti investimenti) e Piscina coperta.

Il cambiamento – si legge in una nota – rientra in «una strategia volta a mantenere la qualità dell’offerta a fronte dell’aumento dei costi di gestione riscontrato in questi anni».

L’incasso supplementare previsto sarà di circa 80’000 franchi.

A titolo d'esempio, l’entrata singola passerà da 6 a 7 franchi per i domiciliati a Bellinzona e da 10 a 11 per i non domiciliati.

