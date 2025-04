Trovato il cadavere di un ragazzo a Balerna

Immagine d'archivio Tipress

Lunedì sera in via Motta a Balerna è stato rinvenuto il cadavere di un giovane. Il corpo giaceva in un riale.

Swisstxt

Si tratta di un richiedente l’asilo minorenne d’origine nordafricana, dell’età di 14 anni. Questo, almeno, secondo i documenti di cui era in possesso. A trovarlo – come riferisce la RSI – sono stati altri due richiedenti l’asilo, che hanno poi dato l’allarme.

Sul posto è subito giunta la Polizia cantonale, coadiuvata dalla comunale di Chiasso. Immediato anche l’arrivo dei pompieri e dei soccorritori.

Gli inquirenti stanno ora cercando di stabilire le cause della morte. Per il momento non sono emersi elementi legati a un intervento di terzi.