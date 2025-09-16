Arrivano 30 nuovi licenziamenti alla Bally di Caslano. Lo ha confermato alla RSI il sindacato OCST.
16.09.2025, 16:06
16.09.2025, 16:19
Il noto marchio di moda, da tempo in crisi e controllato dall’anno scorso da un fondo d’investimento statunitense, ha deciso di diminuire ulteriormente il numero di dipendenti impegnati nel settore produttivo in Ticino, che passano da 57 a 27 unità.
A Caslano, almeno per il momento, resterà solo la produzione dell’extralusso. Il piano sociale dovrà ora venir discusso da dipendenti, sindacati e direzione. Le autorità cantonali sono state informate delle misure di risparmio decise da Bally.