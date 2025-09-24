  1. Clienti privati
Trattative terminate Licenziamenti alla Bally di Caslano, ecco il piano sociale

Swisstxt

24.9.2025 - 20:11

Keystone

Dopo 5 giorni di trattative e talvolta più incontri al giorno, i 30 dipendenti licenziati della fabbrica Bally di Caslano conoscono infine il piano sociale che li accompagna al termine del loro contratto di lavoro: 3 mesi di preavviso più 3 mesi di buonuscita.

24.09.2025, 20:11

24.09.2025, 20:18

«Le richieste che sono state accolte ricalcano essenzialmente il piano sociale firmato già nove mesi fa. Per qualcuno anche un 40%, un 60% di salario di buonuscita in più», spiega Luca Robertini, sindacalista OCST, intervistato dal Quotidiano della RSI.

Nove mesi fa furono licenziate 65 persone. Nella fabbrica di moda che fino a qualche anno fa dava lavoro a oltre 100 dipendenti, ne rimangono ormai solo 27.

ModaAltri 30 licenziamenti alla Bally di Caslano

Grigioni. Non ci sarà più nessun Big Air a Coira: scritta la parola fine per l'evento di freestyle

Le parole di Gobbi. Il Governo è contrario alla chiusura di FFS Cargo

Ecco nuovi video della frana. Il geologo: «A Solduno potrebbero scendere ancora diversi massi»

