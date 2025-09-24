Trattative terminateLicenziamenti alla Bally di Caslano, ecco il piano sociale
24.9.2025 - 20:11
Dopo 5 giorni di trattative e talvolta più incontri al giorno, i 30 dipendenti licenziati della fabbrica Bally di Caslano conoscono infine il piano sociale che li accompagna al termine del loro contratto di lavoro: 3 mesi di preavviso più 3 mesi di buonuscita.
«Le richieste che sono state accolte ricalcano essenzialmente il piano sociale firmato già nove mesi fa. Per qualcuno anche un 40%, un 60% di salario di buonuscita in più», spiega Luca Robertini, sindacalista OCST, intervistato dal Quotidiano della RSI.
Nove mesi fa furono licenziate 65 persone. Nella fabbrica di moda che fino a qualche anno fa dava lavoro a oltre 100 dipendenti, ne rimangono ormai solo 27.