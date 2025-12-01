Tipress

L’avvocato Enea Petrini rinuncia a un nuovo mandato nel Consiglio di Amministrazione di BancaStato alla scadenza dell’incarico triennale, prevista a fine luglio 2026. Lo ha comunicato lunedì il Governo ticinese.

La decisione viene resa nota in seguito a un incontro in cui è stato fatto il punto sulla verifica effettuata sulla posizione di Petrini in relazione al caso Hospita (il consigliere di Stato Norman Gobbi aveva commissionato all’avvocato un’inchiesta privata su Eolo Alberti).

Il CdA dell’istituto «ha assicurato al Governo che le verifiche hanno confermato che la buona governance della banca è ed è sempre stata garantita».