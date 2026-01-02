Il canton Ticino si allinea alla decisione presa dalla Confederazione.
A Palazzo delle Orsoline da oggi, venerdì, e fino al 6 gennaio compreso le bandiere saranno poste a mezz’asta in segno di lutto e solidarietà per le vittime della tragedia di Crans-Montana.
Anche i Comuni ticinesi, si legge in una nota diramata in tarda mattinata dalla Cancelleria dello Stato, sono invitati a fare lo stesso.
Le autorità cantonali esprimono ancora una volta le più sentite condoglianze, a nome di tutta la popolazione ticinese, alle famiglie delle vittime e ai loro cari.