Tragedia Inferno a Crans-Montana, bandiere a mezz'asta in Ticino

Swisstxt

2.1.2026 - 11:53

Palazzo delle Orsoline
Palazzo delle Orsoline
Archivio KEYSTONE

Il canton Ticino si allinea alla decisione presa dalla Confederazione.

Paolo Beretta

02.01.2026, 11:53

02.01.2026, 13:32

A Palazzo delle Orsoline da oggi, venerdì, e fino al 6 gennaio compreso le bandiere saranno poste a mezz’asta in segno di lutto e solidarietà per le vittime della tragedia di Crans-Montana.

Anche i Comuni ticinesi, si legge in una nota diramata in tarda mattinata dalla Cancelleria dello Stato, sono invitati a fare lo stesso.

Le autorità cantonali esprimono ancora una volta le più sentite condoglianze, a nome di tutta la popolazione ticinese, alle famiglie delle vittime e ai loro cari.

