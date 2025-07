La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (foto d'archivio). sda

Tresa si prepara a celebrare la Festa Nazionale del 1° Agosto con un ospite d’eccezione: la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider sarà presente alla cerimonia ufficiale.

SwissTXT Swisstxt

Lei e il sindaco Piero Marchesi parleranno alla cittadinanza durante i festeggiamenti, che si terranno a Sessa, in Via Santa Maria 18.

Il programma prenderà il via alle 16 con l’apertura della buvette, seguita alle 17 da attività per bambini, un mercatino e spettacolari voli panoramici in elicottero sopra il Malcantone. La cucina sarà attiva dalle 19, mentre alle 21 aprirà il Bar Champagne.

Il momento istituzionale è previsto alle 21:30.