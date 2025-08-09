  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tra dazi e tappeto rosso Baume-Schneider: «Il Locarno Film Festival è molto importante per le relazioni della Svizzera»

Dominik Müller

9.8.2025

Elisabeth Baume-Schneider
Elisabeth Baume-Schneider
blue News

Mentre a Berna si cerca ancora di capire come reagire ai dazi imposti dagli Stati Uniti, la ministra della cultura svizzera Elisabeth Baume-Schneider cerca di concentrarsi sul potere unificante del cinema, protagonista in questi giorni a Locarno. In un'intervista a blue News, sottolinea l'importanza dell'evento.

Gianluca Izzo

09.08.2025, 11:34

09.08.2025, 14:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha preso parte al Locarno Film Festival venerdì sera.
  • In un'intervista a blue News, la ministra della cultura rivela i suoi ricordi preferiti dell'evento sul Lago Maggiore.
  • «A Locarno succede sempre qualcosa di diverso», afferma Baume-Schneider.
Mostra di più

Mentre i suoi colleghi del Consiglio federale Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin erano a Washington per cercare invano di far cambiare idea all'amministrazione Trump sui dazi al 39% per i prodotti svizzeri, mercoledì Elisabeth Baume-Schneider inaugurava la 78esima edizione del Locarno Film Festilva.

La ministra della cultura ha avuto sicuramente un compito più facile, anche se la situazione attuale sta mettendo alla prova l'intero Esecutivo elvetico.

E la consigliera federale era presente in Piazza Grande anche venerdì sera, in occasione della prima mondiale dell'ultimo film di Emma Thompson dal titolo «The Dead of Winter».

Ha ricevuto il Leopard Club Award. Emma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Ha ricevuto il Leopard Club AwardEmma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

In un'intervista a blue News (in tedesco) parla dell'importanza del festival del cinema e della forza innovativa dell'evento.

Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»

Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»

Während in Bundesbern der US-Zollschock tief sitzt, setzt Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider in Locarno auf die verbindende Kraft des Films. Im Gespräch mit blue News unterstreicht sie die Bedeutung des Events.

09.08.2025

I più letti

Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»
Putin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Manca la birra in frigo, uomo uccide una svizzera a Maiorca
Il batterio mangiacarne anche alle nostre latitudini? Ecco i commenti degli esperti

Locarno Film Festival

Ha ricevuto il Leopard Club Award. Emma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Ha ricevuto il Leopard Club AwardEmma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

«Pardo alla carriera» a Locarno. Jackie Chan, da bambino problematico a icona di Hollywood

«Pardo alla carriera» a LocarnoJackie Chan, da bambino problematico a icona di Hollywood

La star del nuoto come ospite. Noè Ponti al Locarno Film Festival: «Ecco chi è il mio regista preferito»

La star del nuoto come ospiteNoè Ponti al Locarno Film Festival: «Ecco chi è il mio regista preferito»

Altre notizie

Locarno. Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

LocarnoCaos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

Grigioni. Auto contro due cicliste a Cazis, una ha riportato ferite gravi

GrigioniAuto contro due cicliste a Cazis, una ha riportato ferite gravi

Traffico intenso. Sabato di code al San Gottardo per i rientri dalle ferie

Traffico intensoSabato di code al San Gottardo per i rientri dalle ferie