Mentre a Berna si cerca ancora di capire come reagire ai dazi imposti dagli Stati Uniti, la ministra della cultura svizzera Elisabeth Baume-Schneider cerca di concentrarsi sul potere unificante del cinema, protagonista in questi giorni a Locarno. In un'intervista a blue News, sottolinea l'importanza dell'evento.

Mentre i suoi colleghi del Consiglio federale Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin erano a Washington per cercare invano di far cambiare idea all'amministrazione Trump sui dazi al 39% per i prodotti svizzeri, mercoledì Elisabeth Baume-Schneider inaugurava la 78esima edizione del Locarno Film Festilva.

La ministra della cultura ha avuto sicuramente un compito più facile, anche se la situazione attuale sta mettendo alla prova l'intero Esecutivo elvetico.

E la consigliera federale era presente in Piazza Grande anche venerdì sera, in occasione della prima mondiale dell'ultimo film di Emma Thompson dal titolo «The Dead of Winter».

In un'intervista a blue News (in tedesco) parla dell'importanza del festival del cinema e della forza innovativa dell'evento.