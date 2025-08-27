  1. Clienti privati
Ticino Abbattuto il lupo che aveva predato in Val Bavona

Swisstxt

27.8.2025 - 19:37

Le predazioni erano avvenute sopra San Carlo, in Val Bavona.
Le predazioni erano avvenute sopra San Carlo, in Val Bavona.
sda

In Vallemaggia, in territorio di Cevio, è stato abbattuto un lupo maschio adulto dai guardiacaccia. Lo riporta la pagina web dell’Ufficio caccia e pesca (Dipartimento Territorio).

SwissTXT

27.08.2025, 19:37

27.08.2025, 19:42

L’uccisione è avvenuta nell’ambito di un ordine di abbattimento di un lupo singolo in Alta Vallemaggia, emanato la prima volta il 18 giugno dopo le predazioni sopra San Carlo, in Val Bavona.

Scaduto infruttuosamente il termine di 60 giorni, l’ordine è stato prolungato anche perché l’animale nel frattempo aveva predato altri ovini e caprini.

La carcassa, come da prassi, sarà trasportata in un centro specializzato per le analisi del caso.

