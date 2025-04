«Noi intanto non abbiamo ricevuto ancora nessuna informazione sulla riapertura», ha detto alla RSI il proprietario dell’Osteria Froda di Foroglio. Osteria alpina Froda

Il maltempo non ha causato particolari disagi in Ticino. Anche in Val Bavona, per la quale è stata decisa la chiusura precauzionale della strada, la situazione è sempre rimasta sotto controllo.

Lo stop alla viabilità in valle ha creato però anche qualche malcontento, come ha confermato alla RSI il proprietario dell’Osteria Froda di Foroglio: «Capisco che il meccanismo vada affinato, ma noi intanto non abbiamo ricevuto ancora nessuna informazione sulla riapertura e abbiamo molte prenotazioni per il periodo pasquale».

Da parte sua la sindaca di Cevio Wanda Dadò ha confermato alla RSI che se la situazione rimarrà invariata, la strada verrà riaperta questa sera alle 18:00.