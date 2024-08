TI-Press

Il prossimo mese di ottobre la Val Bavona potrebbe tornare ad avere il suo collegamento stradale.

La strada della Val Bavona, ancora chiusa dopo i nubifragi che hanno colpito la Vallemaggia a fine giugno, potrebbe riaprire presto.

«Ad ottobre il transito potrebbe essere ristabilito, almeno parzialmente. Ma dipende molto da quanto materiale bisognerà rimuovere tenendo conto della sicurezza idraulica e della sistemazione finale del comparto» spiega Mattias Janner dell’Ufficio tecnico di Cevio.

Nel frattempo si sta pure valutando l'apertura autorizzata in determinate fasce d'orario per giustificati motivi. «Una decisione in questo senso sarà presa a breve» aggiunge ancora Janner.

