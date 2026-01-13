  1. Clienti privati
Incidente mortale Un 14enne muore folgorato sul vagone di un treno a Langenthal

SDA

13.1.2026 - 18:49

Treni merci (foto: archivio)
Treni merci (foto: archivio)
Keystone

Un 14enne è morto folgorato la scorsa notte alla stazione merci di Langenthal (BE).

Keystone-SDA

13.01.2026, 18:49

13.01.2026, 19:01

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era salito su un treno fermo, indicano oggi la Procura regionale Emmental-Oberaargau e la Polizia cantonale, precisando che il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori ormai privo di vita.

L'adolescente – cittadino eritreo che viveva nel canton Berna – era accompagnato da un altro giovane, che ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. È stata aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.

