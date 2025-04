Incidente mortale nel canton Berna. (Immagine d'archivio). Keystone

Un motociclista 56enne è morto ieri in un incidente a Gümmenen (BE). Il cittadino svizzero si è scontrato con il guardrail ed è stato poi sbalzato contro il pilone di un viadotto.

Keystone-SDA SDA

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, l'uomo è deceduto ancora sul posto, ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

L'incidente è avvenuto alle 13:20 e la strada interessata è rimasta chiusa per circa quattro ore. Indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.