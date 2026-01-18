  1. Clienti privati
Incidente mortale 81enne perde la vita sulle piste da sci a Grindelwald

SDA

18.1.2026 - 14:43

Incidente mortale ieri nel comprensorio sciistico della Kleine Scheidegg, a Grindelwald. (Foto archivio)
Incidente mortale ieri nel comprensorio sciistico della Kleine Scheidegg, a Grindelwald. (Foto archivio)
Keystone

Uno svizzero di 81 anni ha perso la vita ieri pomeriggio sulle piste da sci nel comprensorio della Kleine Scheidegg, sopra Grindelwald, nel canton Berna. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.

Keystone-SDA

18.01.2026, 14:43

18.01.2026, 15:01

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale bernese, l'incidente è avvenuto poco dopo le 13:55.

Per cause ancora da chiarire, lo sciatore, che stava effettuando la discesa lungo una pista segnalata in direzione della seggiovia di Tschuggen, è caduto rimanendo poi esanime sulla neve.

Una persona che accompagnava l'81enne e altri presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato i servizi di emergenza. Nonostante il rapido intervento, l'uomo residente nel canton Berna è deceduto a causa delle gravi ferite.

Le autorità precisano che l'incidente non è in alcun modo collegato alle gare del Lauberhorn. Sul posto sono intervenuti diversi servizi della polizia cantonale nonché un equipaggio della Rega.

Sono state avviate delle indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

