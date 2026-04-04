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Incidente in montagna Un 35enne muore sotto valanga mentre scia fuori pista nel Canton Berna

SDA

4.4.2026 - 11:55

Inutile l'intervento di altre persone che si trovavano nei dintorni.
Inutile l'intervento di altre persone che si trovavano nei dintorni.
Keystone

Un 35enne è deceduto ieri mattina nell'Oberland bernese mentre sciava fuori pista. L'uomo, di nazionalità svizzera, è stato travolto e ucciso da una valanga.

Keystone-SDA

04.04.2026, 11:55

04.04.2026, 12:10

La slavina, indica in una nota odierna la polizia bernese, si è staccata dallo Schwarzbirg a Isenfluh (comune di Lauterbrunnen) mentre due persone stavano praticando del freeride. Terzi che si trovavano nei paraggi sono intervenuti per prestare i primi soccorsi.

Malgrado questi siano riusciti a individuare lo sciatore sepolto sotto la neve e a liberarlo, l'uomo non ha potuto essere rianimato. Il malcapitato era domiciliato nel canton Berna.

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