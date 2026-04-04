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Incidente mortale Una lavina travolge e uccide uno snowboarder sulle Alpi bernesi

SDA

4.4.2026 - 15:00

La zona della valanga mortale.
La zona della valanga mortale.
Keystone

Uno snowboarder 41enne è morto ieri a Sangernboden, nel comune di Rüschegg (BE), dopo essere rimasto seppellito sotto una valanga. La vittima è un cittadino svizzero, residente nel canton Friburgo.

Keystone-SDA

04.04.2026, 15:00

04.04.2026, 15:24

Incidente in montagna. Un 35enne muore sotto valanga mentre scia fuori pista nel Canton Berna

Incidente in montagnaUn 35enne muore sotto valanga mentre scia fuori pista nel Canton Berna

Stando alle informazioni divulgate oggi dalla polizia bernese, la massa di neve si è staccata intorno alle 12.15 dal versante nord-est del Bürgle. L'uomo, si legge in una nota, stava scendendo verso la capanna Gantrischhütte quando è stato raggiunto dalla slavina.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo privo di vita dello snowboarder. Le forze dell'ordine cantonali, sotto la direzione della procura competente, indagheranno ora su quanto successo.

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