Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Gli arresti sono seguiti da parte dei collaboratori dell'UDSC, che poco dopo le 7 di sabato in territorio di Capolago (area Segoma) hanno fermato un veicolo che si dirigeva verso nord sull'A2, al cui interno si trovavano l'uomo e la donna.
Come detto, la perquisizione della vettura ha fatto rinvenire circa 40 kg di cocaina. I due sono stati interrogati e arrestati dagli agenti della Cantonale.
L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.
L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni.