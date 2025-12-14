I due avevano 40 kg di cocaina in auto (immagine illustrativa). Christian Charisius/dpa

Un 53enne cittadino serbo e una 53enne cittadina italiana, entrambi residenti in Italia sono stati arrestati ieri, sabato, dopo che sull'auto su cui viaggiavano sono stati trovati 40 kg di cocaina.

Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Gli arresti sono seguiti da parte dei collaboratori dell'UDSC, che poco dopo le 7 di sabato in territorio di Capolago (area Segoma) hanno fermato un veicolo che si dirigeva verso nord sull'A2, al cui interno si trovavano l'uomo e la donna.

Come detto, la perquisizione della vettura ha fatto rinvenire circa 40 kg di cocaina. I due sono stati interrogati e arrestati dagli agenti della Cantonale.

L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni.