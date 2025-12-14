  1. Clienti privati
Stupefacenti Beccati con 40 kg di cocaina in auto, arrestate due persone nel Mendrisiotto

Alessia Moneghini

14.12.2025

I due avevano 40 kg di cocaina in auto (immagine illustrativa).
I due avevano 40 kg di cocaina in auto (immagine illustrativa).
Christian Charisius/dpa

Un 53enne cittadino serbo e una 53enne cittadina italiana, entrambi residenti in Italia sono stati arrestati ieri, sabato, dopo che sull'auto su cui viaggiavano sono stati trovati 40 kg di cocaina.

Alessia Moneghini

14.12.2025, 10:46

14.12.2025, 11:32

Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Gli arresti sono seguiti da parte dei collaboratori dell'UDSC, che poco dopo le 7 di sabato in territorio di Capolago (area Segoma) hanno fermato un veicolo che si dirigeva verso nord sull'A2, al cui interno si trovavano l'uomo e la donna.

Come detto, la perquisizione della vettura ha fatto rinvenire circa 40 kg di cocaina. I due sono stati interrogati e arrestati dagli agenti della Cantonale.

L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni.

