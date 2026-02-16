  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stupefacenti Beccato con 100 gr di cocaina in auto al valico di Novazzano, arrestato un 36enne

Alessia Moneghini

16.2.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Christian Charisius/dpa

Lo scorso giovedì 12 febbraio, un uomo - cittadino italiano residente in Italia - è stato arrestato: il 36enne è stato beccato con 100 grammi di cocaina nell'auto al valico di Brusata di Novazzano

Alessia Moneghini

16.02.2026, 14:06

Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

L'uomo è stato fermato dai collaboratori dell'UDSC mentre circolava a bordo di una vettura targata Italia in uscita dal territorio svizzero. La perquisizione dell'auto ha permesso di rinvenire circa 100 grammi lordi di cocaina.

In seguito il 36enne è stato interrogato e arrestato dagli agenti della Cantonale.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

I più letti

Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom
L'oro olimpico Meillard: «Vincere i 3 colori delle medaglie in un solo anno è incredibile»
Otto medaglie, di cui quattro d'oro: gli sciatori svizzeri stabiliscono un record
L'USAV annuncia un'inchiesta sul latte contaminato

Altre notizie

NewsComo, muove giovane motociclista

Subentrerà a Silva Brocco-Ponzio. Elena Bertossa nuova segretaria generale della Pro Grigioni Italiano

Subentrerà a Silva Brocco-PonzioElena Bertossa nuova segretaria generale della Pro Grigioni Italiano

Grigioni. Fino a 600 suonatori si riuniranno nel 2027 in Val Bregaglia

GrigioniFino a 600 suonatori si riuniranno nel 2027 in Val Bregaglia