Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
L'uomo è stato fermato dai collaboratori dell'UDSC mentre circolava a bordo di una vettura targata Italia in uscita dal territorio svizzero. La perquisizione dell'auto ha permesso di rinvenire circa 100 grammi lordi di cocaina.
In seguito il 36enne è stato interrogato e arrestato dagli agenti della Cantonale.
Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).
L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.