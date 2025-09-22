Radar Tipress

Una grave violazione dei limiti di velocità è stata commessa il 17 luglio sulla strada cantonale in territorio di Bedretto, ad Ossasco.

Ne riferisce la Polizia cantonale oggi, lunedì, precisando che si è trattato di un motoveicolo che circolava verso il Vallese a una velocità di 107 chilometri orari, in un tratto con limite di 50.

Gli accertamenti hanno quindi consentito di risalire all’identità del conducente che, dopo l’infrazione, aveva lasciato il territorio elvetico.

Si tratta di un 56enne italiano, che nel frattempo è stato rintracciato e interrogato. Nei suoi confronti è scattata una denuncia quale pirata della strada.