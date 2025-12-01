  1. Clienti privati
Truffe alle assicurazioni Al via il processo sul caso Belfor

Swisstxt

1.12.2025 - 09:56

Immagine d'archivio Tipress

Nove persone compaiono davanti a una Corte delle Criminali di Lugano per una delle più importanti truffe alle assicurazioni degli ultimi anni.

SwissTXT

01.12.2025, 09:56

01.12.2025, 10:14

Si tratta del caso Belfor, impresa di Lumino attiva nel ripristino di edifici in caso di incidente. Tra i casi più noti si conta quello del cantiere a Bellinzona dell’Ente ospedaliero cantonale: in seguito a un principio di incendio all'Ospedale San Giovanni nel 2017, fu chiamata la Belfor.

Gli imputati sono accusati di un sistema di truffe milionarie ai danni di compagnie assicurative attraverso fatturazioni gonfiate, lavori mai eseguiti e corruzione di ispettori e funzionari. I fatti risalgono al periodo 2011-2023.

