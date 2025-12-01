  1. Clienti privati
Maxi-truffa assicurazioni Caso Belfor, da nove a due imputati: patteggiate pene fino a sei anni

Swisstxt

1.12.2025 - 13:10

Immagine d'archivio Tipress

Nel processo Belfor, sette imputati hanno patteggiato pene fino a sei anni di carcere per fatture gonfiate e lavori mai eseguiti tra il 2011 e il 2023, mentre solo due ex dipendenti di compagnie assicurative affronteranno il dibattimento completo.

SwissTXT

01.12.2025, 13:10

01.12.2025, 13:19

Nel processo Belfor gli imputati passano da nove a due. Per sette di loro è infatti stato trovato un accordo tra accusa e difese.

Il dibattimento si è aperto lunedì mattina. I fatti risalgono agli anni tra il 2011 e il 2023, quando alle compagnie assicurative sono state presentate fatture gonfiate o per lavori in realtà mai eseguiti.

Tra le parti sono state concordate pene fino a sei anni di carcere.

Due imputati non hanno invece accettato l'accordo: si tratta degli allora dipendenti di due delle assicurazioni truffate. Per loro il dibattimento si svolgerà dunque normalmente.

