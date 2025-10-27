Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Bellinzona (immagine d'archivio d'illustrazione). © Keystone - SDA / Ti-Press / Ti-Press

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18:30 in viale G. Henri Guisan. Alla guida del veicolo un’85enne del Bellinzonese.

Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio a Bellinzona, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18:30 in viale G. Henri Guisan. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un’85enne automobilista svizzera, domiciliata nel Bellinzonese, stava circolando in direzione di Arbedo quando, per cause ancora da chiarire, ha urtato il pedone, un cittadino svizzero di 79 anni residente nel Locarnese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Bellinzona, insieme ai soccorritori della Croce Verde. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale: le sue condizioni sono state giudicate gravi.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.