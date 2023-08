Immagine simbolica. © Ti-Press / Gabriele Putzu

Anche l'acqua di Moleno e Preonzo, in territorio di Bellinzona, non è potabile, riporta la RSI.

Questo è dovuto a problemi all'acquedotto che serve i due quartieri. Il sistema idrico continua a essere toccato dalle forti precipitazioni.

Se si volesse usare lo stesso l'acqua si consiglia di farla bollire prima di usarla per cucinare, altrimenti fino a nuovo avviso non può essere bevuta, usata ai fornelli o per lavare.

Da domenica era già vietato usare l'acqua a Maggia nelle frazioni di Aurigeno, Ronchini, Moghegno, Coglio, Giumaglio, Someo e Riveo. Lo stesso avviso è stato diramato a Bodio, in Leventina, e sabato a Brissago e Ronco sopra Ascona.

