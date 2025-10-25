  1. Clienti privati
Ticino Il San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza 

Swisstxt

25.10.2025 - 18:41

Il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni
Il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni
Tipress

L'Ospedale San Giovanni di Bellinzona ha accolto la 15enne palestinese proveniente da Gaza con la sua famiglia, una dei sette minori curati in Svizzera.

SwissTXT

25.10.2025, 18:41

25.10.2025, 18:46

Il dottor Giacomo Simonetti, primario pediatrico dell'EOC, ha spiegato che «la paziente ha problematiche legate al conflitto».

La sfida principale, dice, è la barriera linguistica, che viene affrontata con interpreti. Vi è la necessità di attenzione nell'approcciare in modo empatico con la giovane paziente, guadagnando fiducia gradualmente, ribadisce ancora.

L'EOC intanto è pronto per un secondo paziente: «Il Cantone ha dato disponibilità per due minori,» afferma Simonetti alla RSI.

