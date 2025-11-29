  1. Clienti privati
Ticino In piazza a Bellinzona contro i risparmi del Preventivo 2026

Swisstxt

29.11.2025 - 17:55

Il corteo partito dalla stazione
Il corteo partito dalla stazione
tipress

Sono circa 1’500, meno di quante sperassero gli organizzatori, le persone che sabato pomeriggio dalle 14 sono scese in piazza a Bellinzona per protestare contro le misure di risparmio contenute nel preventivo 2026 del Canton Ticino.

SwissTXT

29.11.2025, 17:55

29.11.2025, 17:56

Erano rappresentati amministrazione, ambito sociosanitario, scuola e anche la polizia.

La risposta all’appello dei sindacati VPOD, OCST e SIT e del comitato «Stop ai Tagli», in favore del settore pubblico e parapubblico toccato dalle sforbiciate del Consiglio di Stato, è stata dunque inferiore a quella di analoghe manifestazioni degli anni passati.

