TicinoIn piazza a Bellinzona contro i risparmi del Preventivo 2026
29.11.2025 - 17:55
Sono circa 1’500, meno di quante sperassero gli organizzatori, le persone che sabato pomeriggio dalle 14 sono scese in piazza a Bellinzona per protestare contro le misure di risparmio contenute nel preventivo 2026 del Canton Ticino.
Erano rappresentati amministrazione, ambito sociosanitario, scuola e anche la polizia.
La risposta all’appello dei sindacati VPOD, OCST e SIT e del comitato «Stop ai Tagli», in favore del settore pubblico e parapubblico toccato dalle sforbiciate del Consiglio di Stato, è stata dunque inferiore a quella di analoghe manifestazioni degli anni passati.