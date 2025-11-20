RilancioBellinzona investe sui castelli: chiesto un credito da 20 milioni
20.11.2025 - 13:22
Il Municipio di Bellinzona chiede un credito di circa 20 milioni di franchi per rilanciare i suoi castelli, con un progetto che punta a trasformare la Fortezza in un polo turistico capace di raddoppiare i visitatori paganti da 40'000 a 100'000 all'anno.
Il Municipio di Bellinzona ha inoltrato mercoledì una richiesta di credito di circa 20 milioni di franchi (8 promessi dal Cantone, 2-3 dovrebbero arrivare dalla Confederazione) per valorizzare la propria Fortezza, ovvero i castelli.
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare l'attrattiva turistica della Città e del Cantone, passando dagli attuali 40'000 visitatori paganti all'anno a 100'000.
I dettagli di questa richiesta, la cui prima fase si concentrerà soprattutto su Castel Grande, sono stati presentati giovedì in conferenza stampa e verranno esposti al pubblico martedì 25 novembre alle 20h00, nella tensostruttura di Piazza del Sole.