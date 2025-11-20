  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Rilancio Bellinzona investe sui castelli: chiesto un credito da 20 milioni

Swisstxt

20.11.2025 - 13:22

Castel Grande
Castel Grande
tipress

Il Municipio di Bellinzona chiede un credito di circa 20 milioni di franchi per rilanciare i suoi castelli, con un progetto che punta a trasformare la Fortezza in un polo turistico capace di raddoppiare i visitatori paganti da 40'000 a 100'000 all'anno.

SwissTXT

20.11.2025, 13:22

20.11.2025, 13:52

Il Municipio di Bellinzona ha inoltrato mercoledì una richiesta di credito di circa 20 milioni di franchi (8 promessi dal Cantone, 2-3 dovrebbero arrivare dalla Confederazione) per valorizzare la propria Fortezza, ovvero i castelli.

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare l'attrattiva turistica della Città e del Cantone, passando dagli attuali 40'000 visitatori paganti all'anno a 100'000.

I dettagli di questa richiesta, la cui prima fase si concentrerà soprattutto su Castel Grande, sono stati presentati giovedì in conferenza stampa e verranno esposti al pubblico martedì 25 novembre alle 20h00, nella tensostruttura di Piazza del Sole.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Tutti conoscono Betty Bossi, ma quasi nessuno sa chi c'è dietro: ecco la verità
Manuel Agnelli: «Grazie ai Måneskin il rock è universale. Ecco perché ho lasciato X Factor»

Altre notizie

Manutenzione. Lugano chiede un credito di oltre 7 milioni per le scuole comunali

ManutenzioneLugano chiede un credito di oltre 7 milioni per le scuole comunali

Grigioni. Un engadinese a capo dell'Ufficio della migrazione

GrigioniUn engadinese a capo dell'Ufficio della migrazione

Ticino. Votazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

TicinoVotazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato