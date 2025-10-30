Il Municipio di Bellinzona ha presentato il Preventivo 2026 che stima un disavanzo di 9,17 milioni di franchi, migliore di 4,2 milioni rispetto alle stime di un anno fa.
Spese previste per 253,5 milioni e ricavi per 145 milioni. Il miglioramento è penalizzato dai riversamenti di oneri dal Cantone per 2,5 milioni.
Il moltiplicatore d'imposta resta per ora invariato al 93%. La riduzione del deficit è dovuta alla positiva evoluzione del gettito fiscale.
Tra i progetti 2026: nuove scuole a Sementina e Giubiasco, Stabile amministrativo in via Lavizzari, valorizzazione della Fortezza. Tetto massimo per investimenti netti fissato a 25 milioni di franchi.