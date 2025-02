Una lite fra un 21enne e un 17enne è sfociata in un incidente con ferimento di quest’ultimo, sabato scorso poco prima delle 23.00 presso la stazione di Bellinzona

Un particolare della stazione di Bellinzona in una foto d'archivio. © Ti-Press

Swisstxt

Entrambi i giovani, come indicato dalla polizia cantonale oggi, lunedì, sono di nazionalità svizzera e residenti nel Locarnese.

Durante il loro alterco il 17enne, a seguito di una spinta, è finito a terra e ha picchiato la testa contro un treno in arrivo. Ha così riportato una ferita alla testa e contusioni, ma la sua vita non è in pericolo.

L’ipotesi di reato che grava ora sul 21enne è di tentate lesioni gravi.