Il nuovo comandante è stato designato ieri dal Municipio Comune di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona ha nominato ieri, mercoledì, il nuovo comandante della polizia comunale.

Si tratta di Fabrizio Martinella, attualmente vicecomandante, che assumerà la conduzione del corpo dal 1° aprile prossimo in sostituzione di Ivano Beltraminelli, il quale lascerà la funzione dopo 23 anni per passare al beneficio del pensionamento.

Martinella, 54 anni, coniugato e padre di due figli, ha iniziato la sua attività di agente nel 1994 nell'ambito della polizia comunale di Giubiasco. Nel corso degli ultimi anni, come riferito in una nota, ha svolto varie formazioni e specializzazioni per la conduzione in ambito di polizia.

Swisstxt