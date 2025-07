Arresti a Bellinzona Archivio Ti-Press

Tre giovani sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì in relazione a una rapina avvenuta poco prima dell’una di notte in via Cancelliere Molo a Bellinzona.

Swisstxt

Un giovane sarebbe infatti stato minacciato con una pistola finta e poi picchiato.

Le tre persone sotto arresto sono un 18enne svizzero e una 20enne cittadina brasiliana, domiciliati nel Mendrisiotto, nonché un 25enne senegalese richiedente l’asilo e residente nel canton Lucerna. L

e ipotesi di reato nei loro confronti sono rapina, furto e infrazione della Legge sulle armi.

La posizione di una quarta persona, minorenne, è ancora in fase di accertamento.