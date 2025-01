La cerimonia di inaugurazione della via. Città di Bellinzona

Oltre cento persone, tra cui famigliari, amici, ex colleghi e autorità, hanno partecipato venerdì alla cerimonia di intitolazione di una via al dottor Amilcare Tonella, il medico impegnato nel settore pediatrico scomparso nel 2003.

Swisstxt

La parte alta dell'attuale carrale Bacilieri a Ravecchia, che era solito percorrere per recarsi al lavoro, gli è stata dedicata.

Tonella è ricordato per il suo impegno a favore dei bambini e per aver fondato il gruppo regionale dell'Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia.

Dopo la sua morte, la Fondazione Foyer Pro Juventute Ticino è stata rinominata Fondazione Amilcare.