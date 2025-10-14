Nella foto un veduta aerea del castello Sasso Corbaro, Bellinzona. © Ti-Press / Ti-Press

Risultati molto positivi per alberghi e campeggi a Bellinzona e Valli, durante la stagione estiva 2025: a evidenziarli è l'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, attraverso un comunicato diffuso oggi, martedì.

SwissTXT Swisstxt

Nel dettaglio gli alberghi hanno fatto segnare un incremento dei pernottamenti del 2% nel mese di giugno, del 13,4% a luglio e del 7% in agosto.

Ma ben più marcato è l'aumento registrato nei campeggi, i quali hanno visto crescere le presenze del 54% in giugno, del 39% in luglio e del 42% in agosto.

L'andamento positivo è da ricondurre a vari fattori, fra i quali la meteo favorevole e alcuni grandi eventi ospitati nella regione fra giugno e luglio.