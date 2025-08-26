  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Mancano nuove leve: il Bellinzonese avrà un unico Corpo Pompieri

Swisstxt

26.8.2025 - 18:02

L'unione fa la forza
L'unione fa la forza
Tipress

Il Bellinzonese dal 1°luglio ha un corpo pompieri unico, con 282 effettivi totali di cui 25 professionisti.

SwissTXT

26.08.2025, 18:02

26.08.2025, 18:13

Il corpo di Bellinzona si è infatti unito a quelli più piccoli di Cadenazzo e Gambarogno che mantengono però le loro caserme, come distaccamenti della sede centrale.

Un’esigenza, quella presentata martedì, nata da un problema comune: la mancanza di effettivi per coprire i picchetti settimanali.

L’idea di unirsi è nata anche e soprattutto dopo i 20 giorni di intervento svolti per un grande incendio sul Monte Gambarogno nel 2022.

L’obbiettivo è garantire un pronto intervento che non si basi solo sui volontari.

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché

Altre notizie

Neuchâtel. Dramma di Corcelles: l'omicida ha confessato di aver ucciso la ex moglie e le sue due figlie

NeuchâtelDramma di Corcelles: l'omicida ha confessato di aver ucciso la ex moglie e le sue due figlie

Grigioni. Attacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo

GrigioniAttacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo

Studio USI. La fiducia tra medico e paziente riduce le prescrizioni inappropriate di antibiotici

Studio USILa fiducia tra medico e paziente riduce le prescrizioni inappropriate di antibiotici

Ticino. Canna in mano, un sabato sui laghi per i neofiti

TicinoCanna in mano, un sabato sui laghi per i neofiti