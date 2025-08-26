Il Bellinzonese dal 1°luglio ha un corpo pompieri unico, con 282 effettivi totali di cui 25 professionisti.
Il corpo di Bellinzona si è infatti unito a quelli più piccoli di Cadenazzo e Gambarogno che mantengono però le loro caserme, come distaccamenti della sede centrale.
Un’esigenza, quella presentata martedì, nata da un problema comune: la mancanza di effettivi per coprire i picchetti settimanali.
L’idea di unirsi è nata anche e soprattutto dopo i 20 giorni di intervento svolti per un grande incendio sul Monte Gambarogno nel 2022.
L’obbiettivo è garantire un pronto intervento che non si basi solo sui volontari.