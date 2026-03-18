La neve caduta nel fine settimana a Bosco Guris Foto lettore blue News

La neve che è caduta nel fine settimana in Ticino ha fatto registrare un nuovo record.

Lo fa sapere MeteoSvizzera attraverso i suoi profili social, nei quali spiega infatti che alle quote più elevate della Vallemaggia e della Val Verzasca sono caduti diffusamente tra gli 80 e i 120 cm di neve fresca.

Ma è a Bosco Gurin che i fiocchi bianchi hanno fatto segnare un nuovo primato. Nella località walser dell'Alta Vallemaggia, infatti, sono stati misurati ben 116 cm di neve fresca in sole 24 ore. «Si tratta di un nuovo record per questa stazione dall'inizio delle misure nel 1961», sottolineano gli esperti.

La neve davanti alla porta di casa a Bosco Gurin Foto lettore blue News

I meteorologi aggiungono comunque che le nevicate durante la primavera meteorologica (ovvero tra marzo e maggio) non sono rare, nemmeno alle basse quote del versante nord e sud delle Alpi.

«In alcune stazioni di misura, proprio nel mese di marzo, sono stati rilevati i massimi assoluti di neve accumulata nell'intero periodo invernale», si legge infine nel post.

Tornerà la neve in montagna anche il prossimo weekend?

Da lunedì, però, il clima invernale ha già lasciato spazio a quello decisamente più primaverile.

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, MeteoSvizzera prevede per oggi, mercoledì, un tempo inizialmente ben soleggiato, ma con un nuovo addensamento della nuvolosità in giornata. Ma dalla serata tornerà il sereno. A basse quote la temperatura massima sarà sui 15 gradi.

Per quanto riguarda domani, giovedì, sarà soleggiato, con a basse quote una temperatura minima fra i 0 e i 5 gradi con probabili gelate al suolo, e una massima sui 17 gradi.

Venerdì al mattino sul Sottoceneri ci saranno possibili banchi di nubi basse, ma per il resto sarà in prevalenza soleggiato. Dalla serata, però, ci sarà un probabile aumento dei banchi nuvolosi a media e alta quota. A basse quote temperatura minima frai 0 gradi in pianura e i 6 in collina e nelle zone urbane; massima sui 16 gradi.

Passando al prossimo fine settimana, l'evoluzione è ancora incerta. Sabato probabilmente sarà almeno in parte soleggiato, ma nella seconda parte della giornata è prevista una tendenza a rovesci, specie verso sera. Limite delle nevicate sui 1100 metri e temperatura massima sui 14 gradi.

Domenica sarà ancora probabilmente dapprima nuvoloso con qualche rovescio non escluso, ma in giornata si assisterà al passaggio a tempo parzialmente soleggiato. Limite delle nevicate sui 1000 metri e temperatura massima sui 13 gradi.