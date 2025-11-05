  1. Clienti privati
Evacuato da quasi un anno Berna approva il piano direttore per il ricollocamento di Brienz

SDA

5.11.2025 - 11:46

Il villaggio di Brienz/Brinzauls, minacciato da una grande frana, è evacuato da quasi un anno.
Keystone
Keystone

Il Consiglio federale ha approvato una modifica al piano direttore cantonale per il trasferimento del villaggio di Brienz/Brinzauls, evacuato da quasi un anno. Gli adeguamenti di Berna concernono anche la circonvallazione di Sta. Maria in Val Monastero.

Keystone-SDA

05.11.2025, 11:46

05.11.2025, 11:58

Con l'approvazione, il Consiglio federale ha confermato le condizioni quadro del piano direttore per la pianificazione locale, ha comunicato oggi la Cancelleria cantonale.

I piani del comune per le zone edificabili supplementari necessarie per il trasferimento sono già stati resi pubblici. Il prossimo passo è ora una votazione nel comune di Albula/Alvra.

Passo avanti per circonvallazione di Sta. Maria

Con l'adeguamento del piano direttore approvato dalla Confederazione è stata chiarita l'importante questione relativa al coordinamento territoriale per la circonvallazione del paese di Sta. Maria in Val Monastero, si legge nella nota.

Prossimamente l'Ufficio tecnico procederà con degli accertamenti geologici nonché uno studio di varianti. L'obiettivo è di ottimizzare il tracciato, integrare i portali della galleria nel paesaggio e quindi di ridurre il traffico. Al momento attuale non è ancora possibile indicare una data di avvio dei lavori, che dovrebbero durare 6-7 anni.

