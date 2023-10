gr.ch

Brutte notizie per la Val Poschiavo: la strada del Passo del Bernina, interrotta da giovedì sera a causa di una frana scesa all’altezza della località Pisciadel in territorio poschiavino, resterà probabilmente chiusa fino a mercoledì.

Lo fanno sapere le autorità retiche dopo un nuovo sopralluogo. Il problema principale segnalato dall’Ufficio tecnico è rappresentato dalla pioggia, che potrebbe causare il distacco di altro materiale instabile.

I complessi lavori di ripristino e messa in sicurezza possono essere eseguiti soltanto se non vi sono precipitazioni. «In base alle previsioni meteo attuali la pioggia persisterà fino a martedì sera», si legge in una nota.

Swisstxt