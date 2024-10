Immagine d'illustrazione sda

Circa 30 soldati del gruppo d'artiglieria 1 di Bière, nel Canton Vaud, e della scuola sanitaria 42 di Airolo sono stati isolati, e vengono attualmente curati, dopo aver contratto il norovirus.

SDA

I giovani e le giovani mostrano disturbi gastrointestinali caratterizzati da vomito, febbre e diarrea. Di solito la malattia ha una durata di 72 ore, spiega una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, e il suo esito è perlopiù benigno.

Il virus, per il quale non esiste alcun vaccino, si trasmette con relativa facilità da persona a persona: per questo si verificano spesso focolai in istituti comuni come caserme, case di cura e ospedali.

cp, ats