Accensione dell'albero di Natale in Piazza Riforma a Lugano archivio Ti-Press

In Svizzera, il Natale è spesso privo di neve alle basse quote, contrariamente all'immaginario comune. Le statistiche mostrano che i Natali «verdi» sono più frequenti di quelli «bianchi».

Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te L'immagine del «bianco Natale» è profondamente radicata nelle favole e nell'immaginario collettivo.

Ma in Svizzera, specialmente a basse quote, la realtà è nella maggior parte dei casi ben diversa. Storicamente, infatti, vedere cadere la neve il 25 dicembre è cosa rara.

A confermarlo sono le statistiche: se si analizzano i dati dal 1931 si osserva che nella parte orientale dell'Altopiano svizzero, il 60% dei Natali non ha visto neve. La situazione è ancora più marcata nella parte occidentale e nordoccidentale, dove il 75% dei Natali è stato «verde».

Anche sul versante sudalpino, città come Lugano hanno registrato Natali senza neve in oltre l'80% degli anni. Mostra di più

Questa assenza di fiocchi durante il periodo natalizio ha suscitato lamentele nel corso degli anni. Un esempio è una pubblicazione del Canton Lucerna, che già tra il 1911 e il 1914 notava la mancanza di freddo e neve a dicembre, rendendo le poesie invernali meno pertinenti.

Inverni sempre più miti per il cambiamento climatico

In montagna, comunque, la situazione è diversa. Ad esempio a Davos, che si trova a 1600 metri di altitudine, il Natale è quasi sempre innevato. L'unica eccezione, dal 1931, è stata nel 2016, quando la neve è stata praticamente assente fino al giorno di Natale.

Anche a Einsiedeln, a 900 metri, il 25 dicembre è solitamente «bianco», sebbene quelli «verdi» stiano diventando più frequenti.

Gli esperti di MeteoSvizzera concludono che questo cambiamento è un chiaro segnale del riscaldamento globale, che sta portando a inverni più miti e innalzando il limite della neve al suolo.

Le osservazioni recenti indicano infatti un trend verso Natali meno innevati, riflettendo un cambiamento climatico in atto.

Le previsioni meteo

Ma diamo allora un'occhiata alle previsioni meteo per i prossimi giorni, visto che esattamente fra una settimana è Natale.

Domani, giovedì, al sud sarà molto nuvoloso con alcune deboli precipitazioni a partire dalla tarda mattinata. Il limite delle nevicate sarà compreso fra i 1300 metri lungo le Alpi e i 1600 sul Ticino centrale e meridionale, in calo nella notte sul venerdì fino a 1000 metri. A basse quote la temperatura minima sarà tra 0 e 4 gradi, mentre la massima sui 7.

Per quanto riguarda venerdì, al Sud ci sarà il passaggio a tempo generalmente soleggiato con forte favonio. Lungo le Alpi e in Engadina al mattino ci sarà nuvolosità più estesa con alcune deboli nevicate portate da nord, ma nel pomeriggio ci saranno ampie schiarite. A basse quote temperatura minima attorno a 4 gradi, massima fino a 12.

Sabato al sud sarà ancora in prevalenza soleggiato, con temperatura massima sui 9 gradi, mentre domenica al mattino ci saranno le ultime schiarite, poi nuvolosità a media e alta quota, probabilmente estesa. Lungo le Alpi e in Engadina alcune precipitazioni portate da nord, a tratti fin verso il Ticino centrale. Limite delle nevicate attorno a 800 metri. Temperatura massima sui 7 gradi.

Passiamo ora alla prossima settimana. Lunedì al Sud sarà solo in parte soleggiato con forte favonio fino in pianura. Lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità estesa con nevicate portate da Nord. Temperature massime sui 10 gradi.

Martedì, vigilia di Natale, al sud sarà probabilmente abbastanza soleggiato con ancora un forte favonio fino in pianura. Lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità estesa con alcune nevicate portate da Nord. Temperature massime attorno a 11 gradi.

E infine mercoledì, giorno di Natale, sarà probabilmente abbastanza soleggiato con temperatura massima sui 10 gradi.

Potete consultare le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla nostra pagina specifica.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.