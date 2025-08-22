Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Avrebbero guadagnato qualche migliaio di franchi vendendo biglietti contraffatti, per questo due autisti di AutoPostale sono finiti sotto inchiesta.

SwissTXT Swisstxt

La coppia di dipendenti almeno dalla scorsa primavera – ma probabilmente da alcuni anni – avrebbe trovato il modo di produrre dei biglietti falsi e li avrebbe poi venduti come veri titoli di trasporto a passeggeri ignari.

Dal canto suo AutoPostale conferma alla RSI che è in corso un’inchiesta contro due conducenti. Trattandosi di una procedura in corso, però, al momento non fornisce altri dettagli.

La segnalazione alla magistratura sarebbe partita dalle FFS che durante un controllo avrebbero scoperto un biglietto falso.