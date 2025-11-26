«Bilancio positivo»Circa 1'500 utenti a settimana visitano l'ePortal dell'Amministrazione retica
26.11.2025 - 08:18
Ogni settimana circa 1'500 utenti visitano l'ePortal dell'Amministrazione cantonale dei Grigioni, la piattaforma online dal novembre 2024. «Il bilancio è positivo», afferma una nota diffusa mercoledì dal Cantone retico.
Quasi 3'000 persone si sono registrate per creare un eConto gratuito. «Siamo molto soddisfatti del grande interesse dimostrato dal pubblico», ha detto Marc Heuberger, responsabile dell'unità di gestione Amministrazione digitale.
Nel frattempo l'ePortal conta più di 40 prestazioni, se ne aggiungeranno progressivamente altre. I servizi più utilizzati riguardano la proroga per la dichiarazione d'imposta, i permessi per stranieri e le targhe sostitutive.