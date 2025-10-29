  1. Clienti privati
«Referendum obbligatorio» Accordi con l'UE, ecco i punti dolenti secondo il Governo ticinese

Swisstxt

29.10.2025 - 15:42

Il Consiglio di Stato ticinese
Il Consiglio di Stato ticinese
Tipress

Il Consiglio di Stato ticinese chiede modifiche al pacchetto di accordi tra Svizzera e UE.

SwissTXT

29.10.2025, 15:42

29.10.2025, 15:49

In particolare, vuole che la clausola di salvaguardia sia attuabile anche su base cantonale e regionale. La presa di posizione è stata trasmessa mercoledì al Consiglio federale.

Il Governo chiede anche misure di compensazione per i Cantoni più esposti agli effetti della libera circolazione e maggiori garanzie sull'accordo per l'energia elettrica.

Solo con «sensibili miglioramenti» su questi punti, potrà dare parere favorevole al pacchetto. Il Ticino ribadisce la necessità di sottoporre gli accordi a referendum obbligatorio.

