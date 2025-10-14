Questione complessaI Grigioni non sanno se ospiteranno i bimbi feriti a Gaza
14.10.2025 - 17:14
Il Governo dei Grigioni non ha ancora deciso se si metterà a disposizione per accogliere bimbi rimasti feriti a Gaza. Lo ha dichiarato oggi, martedì, il consigliere di Stato Peter Peyer, sottolineando che la questione è complessa.
«Stiamo verificando se disponiamo dell'infrastruttura adeguata a seconda del tipo di lesioni riportate dai bambini. Probabilmente l'unica opzione è quella dell'ospedale cantonale», ha spiegato.
«Non ha senso dire che ci mettiamo a disposizione, se poi non siamo in grado di garantire le cure adeguate», ha intanto osservato il ministro. Una settimana fa i Verdi avevano rivolto al Governo un appello all'accoglienza.